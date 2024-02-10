Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,476.70
BTC/USDT
47,050.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "İsrail'in Refah kentine kara saldırısı düzenleme" beyanlarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve kuzeydeki saldırılardan kaçanlarla birlikte ciddi nüfus artışına sahne olan Refah'a düzenlenecek muhtemel kara saldırılarının sorumlusunun İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum olduğu belirtildi.

İsrail medyasında son zamanlarda yer verilen Refah'a kara saldırısı haberlerine ilişkin, bu saldırıların on binlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanacak küresel bir felaket ve katliam tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma, İsrail'i, Gazze'de çocuklar ve kadınlar dahil on binlerce sivile karşı yürüttüğü soykırım saldırılarını ve işgal tehditlerini durdurması için yükümlülük altına sokacak bir karar almaya çağırıyoruz."

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koruma altındaki Kaçeli koyunları İzmir'deki yaşam parkında yavruladı
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
İstanbul'da kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 17 şüpheli tutuklandı
"Kalkan-12" operasyonlarında 49 göçmen kaçakçısı ve 142 düzensiz göçmen yakalandı
Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur

Soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirdi

Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var

Londra'da öğretmenler İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarını protesto etti

Londra'da öğretmenler İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarını protesto etti
İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail basını: ABD, Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

İsrail basını: ABD, Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet