İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze,Kudüs
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.
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Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Filistin Kızılayı: İsrail güçleri, Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoydu
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Emel Hastanesine yaklaşık 10 saat süren bir baskın düzenlediği, bu süre zarfında hastanede arama yaptığı, ekipmanlara zarar verdiği, sağlık personelini sorguya çektiği ve darbettiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin, 4'ü doktor olmak üzere Kızılay'a bağlı 8 sağlık personeli, 4 yaralı ve 5 refakatçiyi alıkoyduğu kaydedildi.
İsrail güçlerinin ayrıca, Kızılay çalışanları, hastalar ve refakatçilerin paralarını ve eşyalarını çaldığı, bilgisayar ve kablosuz iletişim cihazlarına el koyduğu aktarıldı.
Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, Emel Hastanesi'nin 19 gündür kuşatma altında olduğu ve İsrail güçlerinin, hastane binasını doğrudan hedef aldığı belirtilmişti.
İsrail askerleri, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtıklarını ifade etti.
Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını kaydetti.
Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirdi.
Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA, İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesi'nde açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı Emel Hastanesi'ni iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.
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