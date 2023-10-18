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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında manşetlere taşındı

Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırırken, Batı basınında saldırıdan hemen sonra manşete çıkılan ifadeler değiştirilerek, İsrail tarafının açıklamalarına ağırlık verilmeye başlandı.

Dildar Baykan Atalay  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Gazze'deki hastane saldırısı dünya basınında manşetlere taşındı

Ankara

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" manşetiyle duyurdu.

The New York Times haberinde manşetin altında da "Filistinli yetkililerin, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.

Gazete kısa süre sonra bu ifadeyi, "Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hava saldırısının Gazze'deki hastaneyi vurduğunu ve 500 kişiyi öldürdüğünü açıkladı." şeklinde değiştirdi.

Washington Post gazetesi, manşette "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." ifadesini kullanırken, haberde "İsrailli ve Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye ölümcül saldırıyla ilgili suçu birbirine atıyor." denildi.

Reuters ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.

Associated Press de saldırının haberini önce, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." başlığıyla abonelerine duyurdu, daha sonra bu başlığı güncelledi.

Güncellemede, "İsrail, Gazze'deki hastane patlamasıyla ilgisi olduğunu yalanladı, patlamanın nedeninin Filistin roketi olduğunu açıkladı." başlığı kullanıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, başta "Hamas'ın idaresindeki Sağlık Bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü." manşetini atarken, daha sonra bunun yerine "Gazze Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'deki hastaneye hava saldırısında yüzlerce insan öldü." ifadesi verildi.

CNN, saldırı haberini ilk olarak "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor." başlığıyla verirken, daha sonra "İsrail" ifadesini çıkardı ve "Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor." başlığını attı.

BBC de "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı. Daha sonra başlığı, "İsrail saldırıyı reddederken, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin öldüğünden korkuluyor." şeklinde düzenledi.

Saldırıyı uzun süre görmezden gelen Wall Street Journal da haberinde, "Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye saldırıda 500'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor." ifadesini kullandı.

Çin, Rus ve Hindistan basını

Çin'in Xinhua haber ajansı, "acil" koduyla geçtiği haberinin başlığında, "Gazze'deki hastaneye İsrail hava saldırısında yüzlerce kişi öldü." ifadesine yer verdi.

Rus haber ajansı TASS saldırıyı, "Gazze kentindeki hastaneye İsrail saldırısında 300'den fazla kişi öldü" başlığıyla duyurdu.

Hint haber ajansı ANI News, "Gazze'deki hastanede patlamada yüzlerce kişi öldü" başlığını kullanırken, Hindistan TV kanalı NDTV'nin haberinde de "Gazze, hastaneye hava saldırısında 200 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, bunu Hamas'ın yaptığını belirtti." başlıkları kullanıldı.

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