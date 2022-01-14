Dolar
13.55
Euro
15.46
Altın
1,818.07
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
43,089.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik sorumlusu Karaveli ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

Mustafa Deveci   | 14.01.2022
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Bağdat'ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Saldırılarda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Komşumuz Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdüreceğinin altı çizildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

AB, Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme çabalarını memnuniyetle karşıladı

Lübnan Başbakanı Mikati şubatta Türkiye'yi ziyaret edecek

Doğu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor

Doğu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek
Lavrov: Türkiye ve Rusya’nın girişimleri Güney Kafkasya’da durumun iyileşmesine yardımcı oluyor

Lavrov: Türkiye ve Rusya’nın girişimleri Güney Kafkasya’da durumun iyileşmesine yardımcı oluyor