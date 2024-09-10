Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.
Bağdat
Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.
Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.
Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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