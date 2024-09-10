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Dünya

Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.

Haydar Karaalp  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı

Bağdat

Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk'un içerisine yerleştirilen bomba patladı.

Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.​​​​​​​


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