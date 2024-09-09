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Spor, Futbol

Türkiye, Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk galibiyetini aldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ali Korkmaz  | 09.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Türkiye, Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk galibiyetini aldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.


10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.


48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.

52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.

73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'ya karşı 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Türkiye, rakibine karşı 3. galibiyetini yine Türkiye'de elde etti.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazanmıştı.

9 Eylül'de ilk galibiyet

Türkiye, 9 Eylül'e denk gelen günlerde oynadığı 5. müsabakada ilk galibiyetini aldı.

İzlanda ile 1981 ve 2014'teki 2 maçı da 9 Eylül günü kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da da Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kerem'in milli formayla 9. golü

Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Cebelitarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında ay-yıldızlı formayla 9. golüne ulaştı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde ay-yıldızlı ekibin attığı en hızlı 2. gol oldu.

Galatasaray formasıyla ilk hat-trickini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı statta İzlanda karşısında da 3 gol attı.

Milli futbolcu kariyerinde 4. hat-trickini yaptı.

Asistler Umut, Eren ve Arda'dan

Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı.

Arda Güler de son golün asistini yaptı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun filelere gönderdiği topta gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. VAR incelemesi sırasında skorbordta bir süre gol yazılsa da VAR kararı ofsayt yönünde oldu.

İkinci yarı başlamadan önce iki çocuk taraftar sahaya girerek Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına kadar gitti. Çocuklardan biri Abdülkerim ile fotoğraf çektirirken iki taraftar da saha dışına çıkarıldı.

Müsabakanın ardından tribünleri dolaşan ay-yıldızlı futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Daha sonra orta sahada toplanan millilerden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

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