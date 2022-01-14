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Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yapıldı.

Sefa Şahin   | 14.01.2022
Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Ankara


Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın ile Sinop arasında) rüzgarın yarın saat 22.00'ye kadar batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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