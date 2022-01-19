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Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Özgür Alantor   | 19.01.2022
Kastamonu'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, iki gün önce ilçede etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çekmek için sokağa çıkan İmran B'ye, 5 sokak köpeği saldırdı. Köpeklerden kurtulamayan İmran B'nin yardımına o sırada bölgede çalışan belediye temizlik personeli yetişti.

Köpeklerden kurtarılan İmran B, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yüzünde oluşan yaralar nedeniyle ameliyata alınan İmran B'nin başı ve yüzüne 12 dikiş atıldı.

Tedavisi tamamlanan İmran B, taburcu edildi.

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