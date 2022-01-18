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AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'nin darbedilmesini lanetledi.

Ömer Olcay   | 18.01.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'hamile' bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz… Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…" ifadelerini kullandı.


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