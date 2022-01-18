AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'nin darbedilmesini lanetledi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'hamile' bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz… Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 18, 2022
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde #hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz…
Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…