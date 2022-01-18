Dolar
13.64
Euro
15.50
Altın
1,815.51
ETH/USDT
3,128.60
BTC/USDT
41,564.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
logo
Gündem

Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uğur İslamoğlu, Halil Demir, Melike Gallenkuş   | 18.01.2022
Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak Pazar akşam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hemşire Gülhan D'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kan alma işlemi sırasında çıkan tartışmanın ardından 4 hasta yakınının hemşireyi darbettiği belirlendi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Rıdvan K. ve oğlu Hüseyin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Aycan K. ve Nurcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hamile hemşireyi darbeden 2 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede hamile hemşireyi darbeden şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ilişkin, "Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile hemşireyi darbeden 4 kişiden 2'sinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi
Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor
Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 protokollerini tatilde açıkladığı ortaya çıktı
İsrail'de yapılan araştırma 4. doz aşının Omicron'a karşı 'yeterince etkili olmadığını' gösterdi

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi

AK Parti Sözcüsü Çelik, hamile hemşirenin darbedilmesini lanetledi

Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı

Başakşehir Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir Serdar Gürler ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darbetti

Eyüpsultan'da bir şüpheli İETT aracını durdurarak şoförü darbetti
Myanmar'daki sağlık hizmetlerinin büyük kısmını 'gölge sağlık sistemi' sağlıyor

Myanmar'daki sağlık hizmetlerinin büyük kısmını 'gölge sağlık sistemi' sağlıyor