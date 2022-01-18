Dolar
13.65
Euro
15.50
Altın
1,815.39
ETH/USDT
3,135.70
BTC/USDT
41,712.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
logo
Gündem

Türkiye, Iraklılar için Bağdat'ta bir vize merkezi daha açtı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni bir Türkiye vize merkezi daha açıldı.

Haydar Karaalp   | 18.01.2022
Türkiye, Iraklılar için Bağdat'ta bir vize merkezi daha açtı

Bağdat

Bağdat’ın Seyidiye bölgesindeki vize merkezi açılışını, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney yaptı.

Güney, yaptığı açıklamada, Irak ve Türkiye ilişkilerine layık bir vize hizmeti sunmak için burayı açtıklarını belirterek, bu vize merkeziyle Iraklıların Türkiye’ye daha kolay şekilde vize alabileceğini söyledi.

"Bu hizmet binası en son teknoloji ve en iyi şekilde eğitim alan personelle donatılmış." diyen Güney, bunun da Irak halkına verilen değerin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Güney, Irak genelinde kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 vize verildiğini kaydederek, bunun yaz döneminde de 5 bini aştığını söyledi.

Gateway Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Halis Çakmak, Irak'ta 10'uncu vize merkezini açtıklarını anlatarak, Irak halkına vize anlamında daha konforlu hizmet verebilmek için çabaları artıracaklarını vurguladı.

Çakmak, yakın zamanda Necef, Kerbela ve Enbar kentlerinde de vize merkezleri açacakları bilgisini verdi.

Bağdat’ta Seyidiye vize merkezi dışında iki ayrı vize merkezi daha bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi
Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor
Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 protokollerini tatilde açıkladığı ortaya çıktı
İsrail'de yapılan araştırma 4. doz aşının Omicron'a karşı 'yeterince etkili olmadığını' gösterdi

Benzer haberler

Türkiye, Iraklılar için Bağdat'ta bir vize merkezi daha açtı

Türkiye, Iraklılar için Bağdat'ta bir vize merkezi daha açtı

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, hükümet müzakerelerinin sürdüğü Bağdat'ta

Bağdat'ta bankaları hedef alan patlamalarda 2 kişi yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıları kınadı

Berhem Salih, Irak Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

Berhem Salih, Irak Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor

Iraklılar Blair'ın şövalye unvanıyla ödüllendirilmesini değil yargılanmasını istiyor