İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı.
İstanbul/Ankara
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.
#Canlı: İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor https://t.co/TirzPSURh8— AA Canlı (@AACanli) October 17, 2023
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
İsrail'in Gazze'de 500 kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısı İstanbul'da protesto ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 17, 2023
AA Muhabiri İbrahim Halil Aktürk, İsrail Konsolosluğu önünden gelişmeleri aktarıyor https://t.co/dtwKqRbLOz pic.twitter.com/GzJafRdb40
Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.
Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto ediyor.
Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öncülüğündeki bazı STK'ler ile Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) temsilcileri, saldırı haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı.
"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup zaman zaman tekbir getirdi. Büyük Filistin bayrağı getiren protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. Protestoculara, yoldan araçlarıyla geçenler de kornalarını çalarak destek verdi.
İstanbul ve Ankara'nın dışında yurdun pek çok şehrinde Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan binlerce kişi İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasını protesto etti.