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İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Burdur’dan yayındayız. Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’ndan yayındayız İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Diyarbakır’dan yayındayız
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı.

İbrahim Halil Aktürk, Berfin Kıraç, Yusuf Soykan Bal, Ömer Olcay, Utku Şimşek  | 17.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor

İstanbul/Ankara

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto ediyor.

Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öncülüğündeki bazı STK'ler ile Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) temsilcileri, saldırı haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup zaman zaman tekbir getirdi. Büyük Filistin bayrağı getiren protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. Protestoculara, yoldan araçlarıyla geçenler de kornalarını çalarak destek verdi.

İstanbul ve Ankara'nın dışında yurdun pek çok şehrinde Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan binlerce kişi İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasını protesto etti.


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