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Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret eden zanlı hakkında hapis istemi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında, 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Filiz Kınık Öz, Ali Cevahir Aktürk   | 12.01.2022
Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret eden zanlı hakkında hapis istemi

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ile mağdur ve müştekileri karşı "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianamede, değerlendirilmek üzere Anadolu asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Emrah Yılmaz'ı yargılanmasına başlanacak.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018'de "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Yılmaz, 7 Mart 2019'da tutuklanırken iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'de koşullu salıverilmişti.

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