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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 42 kişinin naaşı çıkarıldı

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 42'si enkaz altından çıkarılan 43 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Omar Alothmani, Halime Afra Aksoy  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 42 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 12. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 43 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 42'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 460'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 580'e çıktı.

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