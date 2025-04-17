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Dünya

Gazze'de yaklaşık bir milyon Filistinliye iki haftalık kesintinin ardından yeniden su verilmeye başlandı

Ramallah’taki Filistin Su İdaresi, "Teknik ekiplerimiz, Gazze kenti mahallelerine yeniden su akışını sağlamayı başardı." dedi.

Iyad Nabolsi, Ekrem Biçeroğlu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Gazze'de yaklaşık bir milyon Filistinliye iki haftalık kesintinin ardından yeniden su verilmeye başlandı

Istanbul

İsrail saldırılarının neden olduğu yıkım nedeniyle Gazze kentinde iki haftadır arızalı olan ana su hattının onarım çalışmalarının ardından kentte yaşayan yaklaşık bir milyon kişiye yeniden su verilmeye başlandığı bildirildi.

Ramallah’taki Filistin Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Teknik ekiplerimiz, Gazze kenti mahallelerine yeniden su akışını sağlamayı başardı." ifadelerine yer verildi.

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Gazze kentinin doğusundaki ana su bağlantısı için acil onarım ve bakım çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'ye İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Filistin Su İdaresi ekiplerinin söz konusu hattın bakım ve onarımını üçüncü kez gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

İsrail'in ana su bağlantısını sağlayan hattı 4 Nisan'da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bu hattan kentin yüzde 70'ine su verildiği ve bu suyun 1 milyon kişiye ulaştığı kaydedildi.

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