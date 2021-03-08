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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında konuşuyor.
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Dünya

Gazze'de Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadınlar için dayanışma gösterisi düzenledi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara destek için gösteri düzenlendi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 08.03.2021
Gazze'de Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadınlar için dayanışma gösterisi düzenledi Fotoğraf: Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı

Gazze

Filistinli Kadınlar Birliği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde düzenlediği eyleme onlarca kişi katıldı.

Gösteride, "Esirlerimize ve ailelerimize özgürlük" ve "İşgale son vermek için birlikte" yazılı pankartlar taşıyan Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara destek sloganları attı.

Filistinli Kadınlar Birliği Genel Sekreterliği Üyesi İtidal Ebu Kamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlar halen öldürülüyor, tutuklanıyor, yerlerinden ediliyor ve İsrail'in hayatlarını birçok yönden olumsuz etkilediği hak ihlallerine maruz kalıyor." dedi.

Filistin yönetiminin ve uluslararası toplumun Filistinli kadınlara destek vermesi gerektiğini belirten Ebu Kamer, "Oslo Anlaşması'nın uygulanması hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Ebu Kamer, gösteri yoluyla İsrail hapishanelerinde tutulan ve sistematik baskıya maruz kalan Filistinli kadınlara destek verdiklerine dikkati çekerek, Filistinli kadınların hem ülkelerinin sorunları hem de ailelerinin geçimi için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 11'i anne olmak üzere 35 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu kaydedilmişti.

Raporda, Filistinli kadınların, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmalarından itibaren, gözaltı ve sorgu merkezlerinden cezaevlerine nakledilene dek geçen süreçte ve sonrasında her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı bilgisine yer verilmişti.

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