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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" neden oluyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" neden oluyor

Gazze

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kişiler üzerinde tuhaf ve çok sayıda yaranın yanı sıra şekil bozukluklarına neden olan silahlar kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Silahlar, cenazeleri bulunamayacak hale getiriyor

Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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