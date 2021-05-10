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Dünya

Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 10.05.2021
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs
Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgesinde siren sesleri duyulmaya başlandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı.

Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi. 

İsrail Meclisi boşaltıldı

Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı.

Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

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