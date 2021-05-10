Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi.
Kudüs
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı
- Öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezen Yahudi yerleşimciyi silahla korudu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir
- Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
- AA’nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
- İsrail, Gazze'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapadı
- İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
- İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti
- Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Ayrıca Gazze'den atılan anti tank mermisi nedeniyle İsrailli bir sivilin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı aktarıldı.
Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.
İsrail Meclisi boşaltıldı
Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı.
Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.
Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı.
İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.
Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.