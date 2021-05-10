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Dünya

Filistinlilerin direnişi İsrail yönetimini Yahudilerin 'Kudüs günü' rotasını değiştirmek zorunda bıraktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin direnişi sayesinde İsrail polisi Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" kapsamındaki bayrak yürüyüşünün rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Mustafa Deveci   | 10.05.2021
Filistinlilerin direnişi İsrail yönetimini Yahudilerin 'Kudüs günü' rotasını değiştirmek zorunda bıraktı Fotoğraf: Eyad Tawi/AA

Kudüs

İsrail yönetimi, Yahudilerin bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'ndan yapılması planında geri adım attı.

Güvenlik kurumlarının verdiği tavsiye sonucu, Yahudilerin yürüyüş için Şam Kapısı yerine Yafa Kapısı'ndan girmesi kararlaştırıldı.

Rotanın değişmesiyle Yahudilerin, Kudüs günü kapsamında yapacağı bayrak yürüyüşünde Eski Şehir'in Müslümanlara ait bölgelerinden geçmesi de engellenmiş oldu.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 331 kişi yaralanmıştı.

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