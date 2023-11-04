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İstanbul’un bazı kesimlerinde sağanak etkili oluyor İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonlandırarak, ateşkes ilan edilmesini isteyenler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi.

Enes Canlı, Mustafa Deveci  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Gazze’de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Tel Aviv

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

Bazı İsrailliler de ateşkes için eylem yapan gruba tepki gösterdi.

Göstericiler ile onlara tepki gösterenler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin araya girmesiyle göstericiler ile karşı eylemciler arasındaki gerilim önlendi.

Bat Yam şehrinde yaşayan Ani Yaeli, eylemde AA muhabirine, bir an önce ateşkes sağlanması, esirlerin geri getirilmesi ve “bu faşist hükümeti (Netanyahu hükümeti) devirmeleri gerektiğini” söyledi.

Netanyahu hükümetinin "insanlar hala acı çekerken, kargaşayı, kan dökülmesini ve özellikle de Filistinlilerin sıkıntı çekmesini istediğini" dile getiren Yaheli, hükümetin Batı Şeria'da yerleşimleri genişlettiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da zaten silahlı yerleşimcilere daha fazla silah verdiğini, yerleşimcilerin bin kadar Filistinliyi topraklarından sürdüğünü" paylaştı.

Yaheli, "Nehirden denize kadar yaşayan ne Yahudiler ne Filistinliler hiçbir yere gitmeyecek. Birlikte çalışmak, yaşamak tek sürdürülebilir seçenek. Bizler liderlerimize baskı yapmalıyız ve özellikle de İsrailliler, çünkü artık barış için biz bir muhatap değiliz." ifadelerini kullandı

Gazze'deki bombardımana işaret eden Yaheli, şunları kaydetti:

"Gazze'deki savaş sadece intikam için yapılıyor. Bu, insanların 7 Ekim'den sonra kan dökme arzusuyla girişilen bir savaş. 7 Ekim bir felaketti. İnsanlar hükümeti tarafından yalnız bırakıldı. Bu insanları koruması gereken askerler, Batı Şeria'da yerleşimcileri korumakla meşguldü. Ben kesinlikle bu savaşa karşıyım. Bu Filistin meselesiyle ilgili. Bu da politik bir sorun. Politik bir sorunu askeri yöntemle çözemezsiniz."

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