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Dünya

Gazprom ile Macaristan doğal gaz tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Macaristan ile Rus doğal gaz şirketi Gazprom arasında, ülkeye gönderilen Rus gazının artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Murat Temizer  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Gazprom ile Macaristan doğal gaz tedariki için mutabakat zaptı imzaladı

Ankara

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjjarto ile şirketin başkanı Aleksey Miller'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede gaz tedariki ve gaz sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki söz konusu gaz sevkiyatı kapsamında Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılması ihtimali bulunuyor.

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