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Dünya

Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlayacak.

Ahmet Furkan Mercan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor

Tokyo

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının açıklamasına göre, 1 Nisan'da başlayan 2024 mali yılının ilk atık su boşaltım evresi 19 Nisan-7 Mayıs arası gerçekleştirilecek.

Bu evrede 7 bin 800 ton atık su boşaltılacak.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu okyanusa tahliye etmeyi planlıyor.

4 evrede 31 bin 200 ton atık su boşaltılmıştı

Firma 31 Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılı boyunca 4 farklı evrede toplamda 31 bin 200 ton atık suyu Pasifik Okyanusu'na tahliye etmişti.

Evrelerin ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım ve dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart'ı kapsamıştı.

Süreç boyunca santral ve deniz suyunda yapılan denetlemelerde, deniz suyu ve balıkçılık ürünlerindeki radyoaktivite seviyesinin, hükümetin belirlediği standartların oldukça altında olduğu bildirilmişti.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

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