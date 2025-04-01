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Dünya

Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada temyiz kararının 2026'da açıklanması öngörülüyor

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu davada temyiz kararının 2026'da çıkması bekleniyor.

Esra Taşkın  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada temyiz kararının 2026'da açıklanması öngörülüyor

Paris

Paris Temyiz Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davayla ilgili dün çıkan karara 3 farklı itiraz başvurusu yapıldı.

Mahkeme, ilgili başvuruları inceleyerek kararını 2026'nın yaz aylarında açıklayabileceğini belirtti.

Öte yandan, Fransa'da bir sonraki cumhurbaşkanı seçimlerinin 2027'de düzenlenmesi bekleniyor.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında dün 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyinin dün yayımladığı bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet (kararının) esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.

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