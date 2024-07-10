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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız siyaset bilimci François Burgat'ya Gazze paylaşımı nedeniyle verilen gözaltı kararı tepki çekti

Fransa'da İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmaları ile bilinen siyaset bilimci François Burgat hakkında sosyal medya hesaplarında Gazze ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verilmesi tepki topladı.

Şeyma Uzundere  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Fransız siyaset bilimci François Burgat'ya Gazze paylaşımı nedeniyle verilen gözaltı kararı tepki çekti

Ankara

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili 2 Ocak'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle bir Yahudi kuruluşun hedefi olan ve dün "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle sabah saatlerinde Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence şehrindeki polis karakoluna ifadeye çağrılan Fransız uzman Burgat hakkında gözaltı kararı verildi.

Burgat'nın avukatlığını yapan İslamofobi platformu kurucusu Rafik Chekkat, "Fransa'da bir akademisyenin dış çatışmalarla ilgili yaptığı siyasi açıklamalar nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmasının skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatı Chekkat, müvekkilinin çıkarıldığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin "dürüst, ayrıntılı ve kaynak gösteren" yanıtlar verdiğini belirtti.

Bir akademisyenin Gazze konusundaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınması sosyal medyada tepki çekerken, Burgat da "terör propagandası" yapmaktan ifadeye çağrılmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa daha ne kadar gezegenin geri kalanına 'insan hakları' ve 'ifade özgürlüğü' dersleri dağıtmaya cesaret edecek." ifadesini kullandı.

Burgat, İslamcılık, İslam karşıtlığı, Arap dünyası ve terör alanında çalışmaları dolayısıyla Parlamento ve resmi kuruluşlar tarafından çalışmalarına başvurulan bir isim olarak öne çıkıyor.

Avrupa Yahudi Örgütü (OJE) isimli kuruluşun şikayeti üzerine Burgat hakkında verilen gözaltı kararı dün yerel saatle 16.00 civarında kaldırıldı.

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