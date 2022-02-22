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Dünya

Fransız gazeteci Merchet'ten 'Macron'un çabaları boşa çıkıyor' yorumu

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın Ukrayna’ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığını belirtti.

Alaattin Doğru   | 22.02.2022
Fransız gazeteci Merchet'ten 'Macron'un çabaları boşa çıkıyor' yorumu

Ankara

Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi.

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım’ın 2014’te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğunu aktardı.

"Batı, Ukrayna için risk almayacak"

Merchet, “Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek.” ifadesini kullandı.

Putin’in Ukrayna’ya dair kararını “Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe.” şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali’den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

Merchet, Fransa’da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti.

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