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Dünya

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alındığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 23.11.2021
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Tatar aktivistlerin, gözaltı süresi sona eren avukat Edem Semedlayev'i karşılamaya geldikleri bilgisini paylaştı.

Kadınların ve gazetecilerin de olduğu 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Ceppar, "Rusya derhal keyfi gözaltılara son vermeli ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm Ukraynalıları serbest bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

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