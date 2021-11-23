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Dünya

Kremlin Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 26 Kasım'da Soçi'de bir araya geleceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 23.11.2021
Kremlin Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu

Moskova

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Görüşmenin 26 Kasım'da yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki ticari ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konusuna özel önem verileceğine işaret edilen açıklamada, Putin'in, Aliyev ve Paşinyan'la ikili görüşmeler de yapacağı kaydedildi.

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