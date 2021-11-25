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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 33 bin 464 yeni vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 25.11.2021
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede yen tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı can kaybı sayısı 118 bin 777'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 33 bin 464 artışla 7 milyon 516 bin 746'ya yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye ulaştı.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 366 olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 1499'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 765 kişinin tedavisine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 836 bin 108'e ulaştı, 50 milyon 749 bin 261 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 6 milyon 311 bin 982 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Ülkede dün 32 bin 591 vaka kaydedilirken, 23 Kasım'da salgında son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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