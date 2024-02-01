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Dünya

Fransa'da çiftçiler hükümetten somut adım bekliyor

Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçiler, mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Fransız hükümetinden somut adımlar beklediklerini bildirdi.

Ümit Dönmez  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Fransa'da çiftçiler hükümetten somut adım bekliyor

Ankara

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA üyesi çiftçiler, Ile-de-France bölgesinde otoyolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Çiftçiler, Fransa'nın tarım politikalarına, Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci politikalarına, ücretlerinin yetersizliğine ve mesleklerinin değersizleştirilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

FNSEA üyesi çiftçi Rodolphe Thomassin, "Çiftçiler, Avrupa ve Fransa'nın dayattığı kurallar sebebiyle zorlukla çalışıyor ve ekonomik olarak kötü bir durumdalar." ifadelerini kullandı.

A15 otoyolu da dahil Ile-de-France bölgesine ulaşımı engellemelerinin, hükümet üzerinde baskı oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyen Thomassin, eylemler konusunda halkın çoğunluğunun desteğini aldıklarına işaret etti.

Thomassin, diğer yandan kamuoyundaki bu desteğe rağmen medyada çiftçiler için olumsuz bir imaj çizildiğini vurgulayarak, çiftçilerin itibarsızlaştırılmasına tepki gösterdi.

Bir diğer FNSEA üyesi çiftçi Lucile Barrois ise kuşatmayı Paris'e daha yakın yerlerde yapmayı planladıklarını belirterek, en büyük şikayetlerinin, yönetimin "çiftçilere tarlada çalışacak zaman bırakmayacak kadar bürokratik işler" yüklemesi olduğunu dile getirdi.

"Resmi kurumlarda olmanın dışında yapacak başka işlerimiz de var." diyen Barrois, çiftçilerin eylemlerinin AB'nin diğer ülkelerinde de devam eden ve kıtaya yayılan bir protesto olduğunu kaydetti.

Barrois, yabancı üreticiler ile Fransız çiftçilerin özellikle bitki sağlığına ilişkin kısıtlamalar konusunda farklı uygulamalara tabi tutulduğuna dikkati çekti.

"Uymakta ısrar ettiğimiz bitki sağlığı standartlarına sahip olmayan Avrupalı veya yabancı ürünleri kabul etmek bize yapılan bir haksızlıktır." değerlendirmesini yapan Barrois, Fransız çiftçilerin çabalarının daha fazla göz önünde bulundurulmasını istedi.

Fransa’da yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 80 ila yüzde 90’ı çiftçileri destekliyor.

Çiftçiler Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği’nden taleplerine yanıt alıncaya kadar protestolara devam etmekte kararlı olduklarını belirtiyor.

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