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Dünya

Aliyev: Bakü, Avrupa Konseyi ve AİHM’deki üyeliklerini gözden geçirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üyeliklerinden çekilebileceğini söyledi.

Ramin Abdullayev  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Aliyev: Bakü, Avrupa Konseyi ve AİHM’deki üyeliklerini gözden geçirecek

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Sekreteri Martin Chungong’u kabul etti.

Aliyev, görüşmede Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) Azerbaycan'a karşı düşmanca tavır sergilendiğini belirtti.

AKPM'nin bu tutumunun örgütün temel ilkeleri ile çeliştiğini vurgulayan Aliyev, "Eğer AKPM, Azerbaycan delegasyonunun haklarını iade etmezse Bakü Avrupa Konseyi ve AİHM’deki üyeliklerini gözden geçirecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, ülkesinin Ermenistan'la ilişkilerine yönelik, "Azerbaycan’la Ermenistan arasında şu an fiili barış söz konusu. Sınırda durum birkaç aydır sakin. Bu sürecin mantıksal olarak sona ermesi için ise bir barış anlaşması imzalanmalı ve Ermenistan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin Azerbaycan’ın topraklarına yönelik iddialar içerdiğini, Ermenistan anayasasında da söz konusu bildirgeye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aliyev, "Ermenistan, kısa sürede kendi anayasasında ve diğer yasalarında toprak iddialarına ilişkin gereken değişiklikleri yapmalıdır." dedi.

Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna da değinerek "Bölgede yıkıcı politika yürüten Fransa, adeta 'ateşe benzin dökme' peşinde. Bölgemizde gerilimin nedeni olan Paris hem çeşitli uluslararası örgütler hem de parlamento düzeyinde Azerbaycan karşıtı politika yürütüyor. Fransa, Güney Kafkasya’da lider konuma gelme peşinde. Ancak nüfuzunu güçlendirmeye yönelik çabaları sonuçsuz kalıyor." diye konuştu.

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