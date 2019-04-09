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Dünya

May ve Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini ele aldı.

Tayfun Salcı   | 09.04.2019
May ve Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü

Londra

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmesinde Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesinin ele alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Merkel'in Berlin'de çalışma yemeğinde bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde iki liderin, İngiltere'nin AB'ye ilettiği, birlikten ayrılma tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi, daha önce bir Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda da bu tarihin erkene alınması talebinin ele alındığı belirtildi.

May'in Merkel'e Brexit sürecini başarılı şekilde bitirmeye dönük İngiliz hükümetinin attığı adımları anlattığı aktarılan açıklamada, özellikle de ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmeler konusunda bilgi verdiği ifade edildi.

İki lider, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

May ve Merkel görüşmesinde, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliğini içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere'nin geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yolladığı mektupta yer verdiği Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinin yarın Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi öngörülüyor.

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