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Dünya

AB'den Brexit için 'sabır' çağrısı

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin   | 02.04.2019
AB'den Brexit için 'sabır' çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin Brexit konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

AB üyesi ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve May, 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.

Brexit süreci

May'in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan bir dizi oylamada da parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

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