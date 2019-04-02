Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
93,533.12
Altın
1,291.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti.

Ali Semerci   | 02.04.2019
Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti

Cezayir
Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Cezayir'de ordudan Buteflika'ya görevi derhal bırakması çağrısı

Cezayir'de ordudan Buteflika'ya görevi derhal bırakması çağrısı

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı, Buteflika'nın halefi olmayı reddetti

Buteflika görev süresi dolmadan istifa edecek

Buteflika önemli müttefiklerinden TAJ Partisi'nin desteğini kaybetti

Buteflika önemli müttefiklerinden TAJ Partisi'nin desteğini kaybetti
Buteflika'nın partisinden ordunun çağrısına destek

Buteflika'nın partisinden ordunun çağrısına destek
'Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir'

'Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir'