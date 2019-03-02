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Dünya

Buteflika karşıtı gösteride 56'sı polis 63 kişi yaralandı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 7 vatandaş ile 56 polis yaralandı, 45 gösterici gözaltına alındı.

Abdel Razek Abdallah, Zeynep Tüfekçi  | 02.03.2019
Buteflika karşıtı gösteride 56'sı polis 63 kişi yaralandı

Cezayir

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 7 vatandaş ile 56 polis yaralandı, 45 gösterici gözaltına alındı.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cezayir Emniyet Genel Müdürlüğü, başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 56 polisin yaralandığını duyurdu.

Gösterilerde yedi vatandaşın yaralandığı, bir otele saldırı düzenleyen ve bir aracı ateşe veren 5 kişinin de arasında olduğu 45 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericiler arasında çıkan izdiham sırasında 60 yaşında epilepsi hastası bir kişinin hayatını kaybettiğine dair haberler medyada yer alırken, söz konusu bilgi herhangi bir resmi kaynak tarafından henüz doğrulanmadı.

Dün başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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