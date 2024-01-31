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Dünya

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle, protestoların odağındaki Rungis Pazarı'na ulaştı

Fransa'da günlerdir devam eden çiftçi protestolarında "Paris'i kuşatma" eylemlerinin odak noktası olan başkentin en büyük pazarı Rungis, traktörlerle çevrelendi.

Şeyma Uzundere  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Fransa'da çiftçiler traktörleriyle, protestoların odağındaki Rungis Pazarı'na ulaştı Fotoğraf: Luc Auffret - AA

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bourgogne-Franche-Comte ve Grand-Est'den yola çıkan çiftçiler Rungis Pazarı'nın Paray-Vielle-Poste kapısına ulaştı.

Çiftçiler pazarın girişini kapatmaya çalıştı.

Pazar çevresinde traktörleri ile trafiği engelleyen 18 çiftçi gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının talimatı ile Loiret ve Essonne bölgelerine güvenlik önlemlerini artırmak için zırhlı araçlar sevk edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu sabah itibarıyla ülkede 100'den fazla noktada trafiğin engellendiğini, 10 binden fazla çiftçinin eylemde olduğunu belirtti.

Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA hükümet ile eylemlere ilişkin müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti. Çiftçiler taleplerine karşılık hükümetten somut adımlar gelene kadar protestolarını sürdüreceğini bildirmişti.

Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor.

Traktörleri ile "Paris'i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, pazara ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyor.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

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