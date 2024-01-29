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Dünya

Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

Fransa'nın farklı noktalarından traktörleri ile yola çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş-çıkış güzergahlarını traktörleri ile kapatarak eylem yaptı.

Şeyma Uzundere  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Fransa'da çiftçiler traktörleriyle "Paris'i kuşatma eylemi" yaptı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da da çiftçi eylemleri günlerdir sürerken, hükümetin tarım sektöründeki adımlarını yetersiz bulan ülkenin farklı noktalarından sendikalı çiftçiler, dün gece traktörleri ile Paris'e hareket etmeye başladı.

Sendikaların çağrısı ile "Paris’i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, başkente giden yollarda traktörleri ile uzun kuyruklar oluşturdu.

Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi.

Ülke genelindeki 21 farklı noktada yapılan eylemlere 2 bine yakın çiftçi katılırken, 25 yerde 1200'den fazla tarım makinesi ile yollar trafiğe kapatıldı.

Çiftçilerin eylemleri A1, A4, A5, A6, A12, A13, A15 ve A16 otoyollarında ulaşımı aksattı.

Rungis Pazarı eylemin odağında

"Paris'i kuşatma" eyleminin odağındaki Rungis Pazarı girişinde, helikopterlerin havadan destek verdiği yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıca Paris Emniyet Müdürlüğü dronlar ile eylemden görüntü alınmasına izin veren bir kararnamenin imzalandığını duyurdu.

Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor.

800'den fazla traktör ile Paris'i kuşatan çiftçiler, pazara ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyor.

"Amacımız hükümete baskı oluşturmak"

Eylemlere öncülük eden ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın Başkanı Arnaud Rousseau, Paris’e ulaşım sağlayan ana yolları 30 kilometreye kadar trafiğe kapatacaklarını bildirdi.

Başkan Rousseau, Paris'i kuşatma eylemi ile "Fransızların hayatlarını sekteye uğratmayı değil hükümet üzerindeki baskı artırarak krize bir an önce çözüm bulmayı" hedeflediklerini belirtti.

Eylemlerin sürdüğü sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinedeki bazı bakanlar ile çiftçi protestolarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirilirken, Başbakan Gabriel Attal'ın da ilerleyen saatlerde FNSEA Başkanı Rousseau'yu kabul etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

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