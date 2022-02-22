Dolar
13.75
Euro
15.59
Altın
1,898.23
ETH/USDT
2,543.80
BTC/USDT
37,050.00
BIST 100
2,007.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Koparan   | 22.02.2022
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

Azez

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında bir kişi öldü.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeleri havan topçu ve bombalı eylemleriyle hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti

Benzer haberler

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında bir kişi öldü

AB'den Rusya, Suriye, Myanmar'da kişi ve kuruluşlara yaptırım

YPG/PKK'nın Suriye'deki saldırısı üniversiteli öğrencileri hayattan kopardı

ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor
Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor

Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti