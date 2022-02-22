Türk şirket, Nijerya'da milyonlarca kişiye elektrik ulaştıracak
Nüfusun yarısından fazlasının elektrik sıkıntısı yaşadığı Nijerya'da, Türk şirketi, yürüttüğü trafo merkezi projeleriyle milyonlarca kişinin elektriğe ulaşımını sağlayacak.
Nassarawa
Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanırken, 206 milyondan fazla nüfusun yüzde 60'ından fazlası elektriğe erişemiyor.
Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.
Uzmanlar, Nijerya'daki elektrik arzının yetersizliği konusundaki endişelerini dile getirirken, ülkedeki enerji sektöründeki durumun, tutarsız politika oluşturulması ve uygulanmasının bir sonucu olabileceği görüşünü paylaşıyor.
Nijerya'da faaliyet gösteren Türk şirketi AK-AY Elektrik ise ülkenin elektrik sorununu azaltmak amacıyla başkent Abuja'nın yakınlarındaki Nasarawa eyaletinde tüm şehirlerin elektriğe ulaşımını sağlayacak.
"Proje ile bölgede kesintisiz elektrik olacak"
AK-AY Elektrik Nijerya Proje Koordinatörü Ulaş Aslan, Nijerya'daki elektrik sorunu ve ülkedeki yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Aslan, Nijerya'nın ekonomik gelişmişlik düzeyi ile elektrik tüketimleri arasında genellikle doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirtti.
AK-AY Elektrik'in inşa ettiği trafo merkezinin Nasarawa eyaletinin enerji talebinin tamamını karşılayacak büyüklükte olduğunu anlatan Aslan, "Tamamlamış olduğumuz 2 adet 150 megavoltamper ve 2 adet 60 megavoltamper trafoya sahip 330/132/33 kilovolt indirici merkez, Nijerya'nın iletim ve dağıtım şebekesine önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.
Ulaş Aslan, trafo merkezinin 240 megavat yük talebini karşılama kapasitesine sahip olduğunun altını çizerek, projenin hayata geçmesiyle kesintisiz elektriğe sahip olacak eyaletin, orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşları, fabrikalar ve işletmelerin açılması için gerekli altyapısının da sağlanmış olacağını vurguladı.
"Proje değeri 28 milyon dolar"
Aslan, 28 milyon dolar değerindeki projenin Kovid-19'dan kaynaklı gecikmelerin ardından 3 yıl içinde tamamlandığını ifade etti.
Projenin zamanında fonlanamaması ve ödemelerdeki gecikmelerin firmaya finansal olarak ek yükümlülükler getirdiğinin altını çizen Aslan, olumsuz hava koşulları ve çevresel faktörlerin de proje sürecindeki zorluklara dahil edilebileceğini aktardı.
Nijerya'nın çok değerli yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, özellikle de petrole sahip olmasına rağmen enerji arzının bu denli yetersiz oluşunun endişe verici olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:
"Bu sorunun uygulamalardaki yetersizlikten çok izlenen tutarsız ve geçici politikalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Sektör için değerlendirecek olursak, bu ihtiyaç birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Dünya Bankası, Fransız ve Afrika Kalkınma Bankaları Nijerya'daki elektrik arzını iyileştirmek için krediler vermekte ve bu alanda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Bizlere düşen, bu ihtiyaçlar karşısında talepleri zamanında ve bizlere yakışan kalitede yerine getirmektir."
Aslan, Afrika'nın, özellikle de Nijerya'nın gelecek yıllarda enerji sektöründe önemli adımlar atacağına inandığını dile getirdi.
"Önümüzdeki yıllarda farklı Afrika ülkelerinde benzer projelere imza atacağız"
Şirket kurulduğundan bu yana Nijerya'da faaliyet göstermeye devam ettiklerini anlatan Aslan, "Ayrıca, kaynak yönünden güçlü, enerji talebi yüksek Afrika ülkelerinin yaratmış olduğu arzın oluşturduğu fırsatlar Nijerya gibi Afrika ülkelerini tercih etmemizde önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.
Aslan, şirketin Nijerya'da devam eden 4 projesi olduğuna işaret ederek, yeni inşa edilen trafo merkezi dahil Nijerya'nın çeşitli bölgelerinde 15 aktif şantiyelerinin bulunduğunu kaydetti.
Ulaş Aslan, ilerleyen dönemlerde Gana, Sudan, Kamerun ve Liberya gibi birkaç Afrika ülkesinde benzer projelere imza atmayı planladıklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.