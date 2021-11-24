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Dünya

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik adımını esefle karşıladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik ekonomik entegrasyon adımının esefle karşılandığını, bunun Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.11.2021
AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik adımını esefle karşıladı

Brüksel

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Kasım'da Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas ve Lugansk bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören bir kararnameye imza attığı anımsatıldı.

Açıklamada, Rusya'nın "basitleştirilmiş ticaret önlemlerine" ilişkin kararnamesinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Kararnamenin, Minsk anlaşmasının hedeflerine aykırı biçimde Donbas ve Lugansk bölgelerini Ukrayna'dan daha fazla ayırmayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, AB'nin Rusya'nın söz konusu kararını esefle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'yı söz konusu kararı geri almaya ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı daha da şiddetlendirmeye yönelik tek taraflı uygulamalara son vermeye çağırdığı kaydedildi.

Söz konusu kararnameye göre, Donetsk ve Lugansk bölgelerinden ürünler, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olacak. Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak.

Putin tarafından 2018'de imzalanan bir başka kararnameyle, Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesine karar verilmişti.

Donbas krizi

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine ülkede 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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