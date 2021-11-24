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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gitti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 24.11.2021
Etiyopya Başbakanı Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gitti

İstanbul

Hükümet Sözcüsü Legesse Tulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Ahmed'in, dün cepheye ulaştığını açıkladı.

Başbakan Ahmed'in güvenlik gerekçeleriyle tam olarak nerede olduğuna dair bilgi paylaşmayan Tulu, bu konuda herhangi bir görüntü ya da fotoğraf da yayınlanmayacağını duyurdu.

Ahmed'in yetkilerini devralan Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'dan hükümeti yönetmeye devam edecek.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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