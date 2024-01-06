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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız gazeteci, İsrail'in Gazzelileri göç ettirmek istemesini Nazilerle kıyasladı

Fransız gazeteci Jean Quatremer, İsrailli yetkililerin, Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesinin, Nazilerin 1933'te Yahudilere yönelik projelerini hatırlattığını belirtti.

Esra Taşkın  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Fransız gazeteci, İsrail'in Gazzelileri göç ettirmek istemesini Nazilerle kıyasladı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Paris

Quatremer, dün akşam konuk olduğu LCI kanalında, İsrailli yetkililerin, Gazze halkını Kongo dahil farklı ülkelere göç ettirmek istemesini ele aldı.

İsrailli yetkililerin, Gazzelileri göç ettirmek istemesiyle ilgili Fransız gazeteci, "Bu kesinlikle çok ciddi çünkü İsrail'i dünyanın gözünde tamamen ve hatta sonsuza dek zayıflatıyor. Bu, Nazilerin 1933'te iktidara geldiğindeki projelerini hatırlatıyor. Naziler iktidara geldiğinde projeleri, Yahudileri yok etmek değildi, onların gitmelerini sağlamaktı." ifadesini kullandı.

Quatremer, Nazilerin, önce Yahudilerin mal varlıklarına el koyduğunu ardından kendi topraklarında yaşayan Yahudilerin tamamını Madagaskar'a sürme fikrini geliştirdiğini dile getirdi.

Nazilerin, "Madagaskar" adını verdiği bu projeden vazgeçtikten sonra Yahudilere yönelik soykırım başlattığını anlatan Quatremer, İsrail'in, Filistinlileri zorla göç ettirdiği takdirde, "İsrail'i, Gazze'de soykırım işlemekle suçlayanları ve İsrail ile Nazileri bir tutanları haklı çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Quatremer, "bir halkı zorla göç ettirmenin soykırım olduğunu" savunurken, "Herhangi birinin bunu düşünmüş olması bile delilik." dedi.

KDC, iddiaları yalanlamıştı

İsrail basınında, İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin, "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiasını yalanlamıştı.

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