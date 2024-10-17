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Dünya

Fransa'nın güneyindeki 6 ilde şiddetli yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Fransa'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 6 vilayette "kırmızı alarm" verilirken olumsuz hava koşulları tren seferlerinde aksamalara yol açtı.

Esra Taşkın  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Fransa'nın güneyindeki 6 ilde şiddetli yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" verildi

Paris

Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki şiddetli yağış, sel ve su baskınları nedeniyle 6 vilayette "kırmızı alarm", 20 vilayette ise "turuncu alarm" verildi.

Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan kötü hava koşullarının şiddetinin "eşi benzeri görülmediğini" belirtti.

Pannier-Runacher, kırmızı alarm verilen vilayetlerde yaşayan vatandaşlardan azami dikkat göstermelerini ve yetkililerin güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Fransız Bakan, hava koşullarıyla ilgili Bakanlıkta kriz masası kurulacağını duyurdu.

Tren seferlerinde aksama

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'ten yapılan açıklamada, meteoroloji ajansından yapılan uyarıların ardından ülkenin farklı bölgelerinde tren seferlerinde aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Güneydeki Oksitanya bölgesinde, Toulouse-Rodez, Toulouse-Aurillac, Toulouse-Mazamet arası tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Haute-Loire vilayetinde meydana gelen sele kapılan ineklerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Rive-de-Gier kentinde sel nedeniyle araçlar sular altında kaldı.

Fransız basını, Annonay kentinde su baskını nedeniyle okul ve kreşlerdeki çocukların tahliye edildiğini ve kentteki bakım evinin zemin katının sular altında kaldığını kaydetti.

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