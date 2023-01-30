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Dünya

Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden milletvekili seçimi yapıldı

Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden yapılan milletvekili seçimi kapsamında, sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) 2 adayı ve iktidar cephesinin 1 adayı milletvekili seçildi.

Esra Taşkın   | 30.01.2023
Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden milletvekili seçimi yapıldı Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Paris

Fransa'da Anayasa Mahkemesinin Haziran 2022'de Pas-de-Calais'nin 8'inci, Marne'nin 2'nci ve Charente'nin 1'inci seçim bölgelerindeki milletvekili seçimlerinin sonuçlarını iptal etmesi üzerine bu bölgelerde yeniden milletvekili seçimleri yapıldı.

Fransız basınının resmi olmayan sonuçlara dayandırdığı habere göre, ikinci turu düzenlenen seçimlerde Nupes'in 2 adayı Rene Pilato ve Bertrand Petit ile iktidar cephesinin adayı Laure Miller milletvekili seçildi.

Pilato, Charente'nin 1'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 50,99'unu toplarken, Petit, Pas-de-Calais'nin 8'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 66,49'unu aldı.

Miller, Marne'nin 2'nci seçim bölgesinde oyların yüzde 51,8'ini topladı ve aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partili rakibi Anne-Sophie Frigout'u geride bıraktı. Böylece RN partisinin mecliste 1 milletvekili koltuk sayısı azaldı.

3 seçim bölgesinde sandığa giden seçmen sayısı oranı yüzde 30 veya daha az oldu.

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