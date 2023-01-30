Dolar
18.81
Euro
20.43
Altın
1,928.58
ETH/USDT
1,626.20
BTC/USDT
23,642.00
BIST 100
5,172.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Dünya

Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi.

Ali Makram Ghareeb   | 30.01.2023
Kerkük'te bir siteye İHA düştü Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.

Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da kar, tipi ve soğuk hava etkili oluyor
Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
Hac başvuruları yarın sona erecek
Türkiye ve dünya gündemi
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Benzer haberler

Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Kerkük'te bir siteye İHA düştü

Türk firmaları Kerkük’ün yeniden imarında önemli rol oynuyor

Irak ordusu, DEAŞ saldırılarına karşı Kerkük'e güç takviyesi yapma kararı aldı

Irak'ta Federal Mahkeme, Bağdat'ın Erbil'e bütçe gönderme kararını iptal etti

Irak'ta Federal Mahkeme, Bağdat'ın Erbil'e bütçe gönderme kararını iptal etti
Irak'ta devrik lider Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü

Irak'ta devrik lider Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü
Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı

Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet