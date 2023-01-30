Kerkük'te bir siteye İHA düştü
Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi.
Kerkük
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.
Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.