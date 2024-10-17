Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazıları ağır olmak üzere 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Ramallah
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in güneyinde bulunan Beyt Ficar kasabasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermilerle yaralanan birinin durumu ağır olmak üzere 3 Filistinli Beytüllahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'ne getirildi.
İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 Filistinli de Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Ficar kasabasında ve El Halil'in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.
İsrail askerleri olaylar sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.