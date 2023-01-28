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Dünya

Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.

Esra Taşkın   | 28.01.2023
Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim

Paris

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Emmanuel Macron, Çin'i ima ederek, "Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki?" ifadesini kullandı ve bu düzenden herkesin sorumlu olduğuna değindi.

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