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Dünya

Fransızlar emeklilik reformuna karşı yarın meydanlara inecek

Fransa'da sendikaların çağrısıyla çok sayıda sektör çalışanının, emeklilik reformuna karşı yarın greve gitmesi ve gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Esra Taşkın   | 30.01.2023
Fransızlar emeklilik reformuna karşı yarın meydanlara inecek

Paris

Ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı toplu taşıma, eğitim, enerji, kamu ve hava yolları sektörü çalışanları yarın greve gidecek.

Solidaires sendikasından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 268 noktada gösteri düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, emeklilik reformuna karşı yarınki gösteriler kapsamında 4 bini Paris'te toplam 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, başkent Paris'teki gösterinin İtalya Meydanı'nda yerel saatle 14.00'de başlayacağı ve başkentte araç trafiğinin aksama riski bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının yarın greve gitmesiyle otobüs, metro ve tren seferleri başta olmak üzere toplu taşımada ciddi aksamalar öngörülüyor.

Fransız hava yolu Air France'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 31 Ocak'ta kısa ve orta mesafeli seferlerinin yüzde 10'unu gerçekleştirmeyecek.

Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken önde gelen 8 sendika, halkı 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

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