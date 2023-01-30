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Dünya

Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi etkiledi

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Harz bölgesinde elektrik şebekesindeki arıza on binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.

Cüneyt Karadağ   | 30.01.2023
Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi etkiledi

Berlin

Yetkililerden yapılan açıklamada, dün başlayan arızanın gün içinde giderilmesine çalışıldığını bildirildi.

Arızanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğu, buna bağlı olarak bir hattın koptuğu ifade edildi.



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