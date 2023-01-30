Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi etkiledi
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Harz bölgesinde elektrik şebekesindeki arıza on binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Berlin
Yetkililerden yapılan açıklamada, dün başlayan arızanın gün içinde giderilmesine çalışıldığını bildirildi.
Arızanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğu, buna bağlı olarak bir hattın koptuğu ifade edildi.
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