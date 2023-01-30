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Dünya

Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı

Almanya'nın Halle kenti yakınlarındaki Merseburg beldesinde Müslüman ailenin sokakta 7 kişilik grup tarafından ırkçı saldırıya uğradığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 30.01.2023
Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı

Köln

MDR televizyon kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halle Futbol Takımı'nın taraftarı olan saldırganlar, 28 Ocak Cumartesi saat 18.25 civarında Müslüman aileye önce nefret içerikli ırkçı hakarette bulundu, daha sonra fiziksel olarak saldırdı.

Rosa-Luxemburg Caddesi'ndeki olayda yaşları 19 ile 33 arasında değişen erkeklerden oluşan saldırgan gruba çevredekilerin müdahale ettiği ve saldırganlardan 4'ünün çevredekiler tarafından göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralanan saldırganlardan bazılarının tedavi altına alındığı, saldırıya uğrayan ailenin çevredekiler tarafından kurtarıldığı ve herhangi bir tedaviye ihtiyacının olmadığı ifade edildi.

Polisin saldırganların kimliklerini belirlediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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