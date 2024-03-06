Fransa'daki Hristiyan kuruluşları Gazze için ateşkes çağrısı yaptı
Fransa'da Hristiyan kuruluşları yayımladıkları ortak bildiri ile İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.
Ankara
Orthodoxie.com sitesinin haberine göre, Fransa Protestan Federasyonu Başkanı Christian Krieger, Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort ve Fransa Ortodoks Psikoposlar Meclisi Başkanı Dimitrios Ploumis'in imzaladığı bildiride, "Hamas ile İsrail arasındaki savaşın" kurbanları ile dayanışma mesajı verildi.
İsrail'in 2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde su, tıbbi malzeme ve gıda erişimini engellemesinin "insanlık dışı” olduğu belirtilen bildiride, Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.
Bildiride, siyasi çıkarların ve askeri hedeflerin insan hayatını korumanın önüne geçmemesi gerektiği vurgulanarak, siyasi ve dini otoritelerden Gazze'deki şiddete son vermesi istendi.
Tüm Hristiyanlardan Orta Doğu'daki şiddetin son bulması için dua etmesi istenen bildiride, "bu savaş ve şiddet durumuna alışmayalım" mesajı verildi.
Bildiride ayrıca Hamas'ın elinde bulunan esirlerin serbest bırakılması talep edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.